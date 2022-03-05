Кадыровцы захватили психоневрологический интернат в Бородянке, в заложниках сотни людей – глава ОГА

Оккупанты прикрываются мирным населением

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Бородянке Киевской области кадыровцы захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.

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"Из Бородянки поступила информация, что сегодня на территорию местного психоневрологического интерната вошло подразделение рашистских кадыровцев! Они заминировали все подходы к интернату и теперь оттуда ведут артиллерийский огонь по позициям украинской армии", – пишет он.

По словам Кулебы, по предварительным данным, в настоящее время в заведении находится более 500 пациентов, из которых почти 100 – лежачие.

"Все они вместе с персоналом – заложники нелюдей", – подчеркнул глава ОГА.

Как отметил Кулеба, враг "ведет войну по всем фронтам, прикрывается мирным населением, детьми и больными".

"Сейчас проверяем эту новость на точность информации. Если она подтвердится, это станет еще одним фактом в ряде военных преступлений российского оккупанта. Ведь последние дни интернат был укрытием и для местных жителей", – заявил он.

Кадыровцы захватили ядерные объекты

Участник переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на захваченных ядерных объектах в Украине хозяйничают "кадыровцы".

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По словам Арахамии, оккупанты убили сотрудников, которые контролируют ядерную безопасность.