Кадыровцы захватили психоневрологический интернат в Бородянке, в заложниках сотни людей – глава ОГА

В Бородянке Киевской области кадыровцы захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.
"Из Бородянки поступила информация, что сегодня на территорию местного психоневрологического интерната вошло подразделение рашистских кадыровцев! Они заминировали все подходы к интернату и теперь оттуда ведут артиллерийский огонь по позициям украинской армии", – пишет он.
По словам Кулебы, по предварительным данным, в настоящее время в заведении находится более 500 пациентов, из которых почти 100 – лежачие.
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"Все они вместе с персоналом – заложники нелюдей", – подчеркнул глава ОГА.
Как отметил Кулеба, враг "ведет войну по всем фронтам, прикрывается мирным населением, детьми и больными".
"Сейчас проверяем эту новость на точность информации. Если она подтвердится, это станет еще одним фактом в ряде военных преступлений российского оккупанта. Ведь последние дни интернат был укрытием и для местных жителей", – заявил он.
Кадыровцы захватили ядерные объекты
Участник переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на захваченных ядерных объектах в Украине хозяйничают "кадыровцы".
По словам Арахамии, оккупанты убили сотрудников, которые контролируют ядерную безопасность.
"Мы, когда началась атака на эти объекты, доводили до всего мира, что мы не можем, даже Россия, мы считаем, не может гарантировать, что сейчас в уме у этих чеченских боевиков. Они могут шантажировать потом и Россию и говорить: "давайте независимость Чечне". Фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты", — сказал депутат.