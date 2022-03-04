Террористы захватили ядерные обекты — Арахамия о кадыровцах

На захваченных ядерных объектах в Украине хозяйничают "кадыровцы" — об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на совместном брифинге с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком.
По словам Арахамии, оккупанты убили сотрудников, которые контролируют ядерную безопасность.
"Мы, когда началась атака на эти объекты, доводили до всего международного мира, что мы не можем, даже Россия, мы считаем, не может гарантировать, что сейчас в уме у этих чеченских боевиков. Они могут шантажировать потом и Россию и говорить: "давайте независимость Чечне". Фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты", — сказал депутат.
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На переговорах с Россией Украина предлагала создать бесполетную и бесконфликтную зону вокруг ядерных объектов в радиусе 30 километров, но российская сторона не согласилась, добавил Арахамия.
Ранее гендиректор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявил о готовности поехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС в Украине.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- Российские военные 4 марта обстреляли жилые многоэтажные дома в Софиевской Борщаговке под Киевом.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.