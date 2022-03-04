"Денацифицикация" продолжается: оккупанты ударили по жилым домам под Киевом (видео)

Зафиксированы новые военные преступления РФ

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Оккупанты 4 марта обстреляли жилые многоэтажные дома в поселке Софиевская Борщаговка под Киевом, а также в Ирпене.

"Российская армия начала обстреливать Борщаговскую ОТГ, прилетело в ЖК "София", – сообщает Telegram-канал "НеинтЭрЭсная Борщаговка".

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В свою очередь, Telegram-канал Nexta опубликовал видео обстрела жилых домов в Ирпене под Киевом.

В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.