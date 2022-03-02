Обстрелы не прекращаются: оккупанты уничтожают исторический центр Харькова (видео)

Оккупанты 2 марта пытаются сравнять исторический центр Харькова с землей.
Об этом сообщает корреспондент ТРК "Украина" Ирина Антонюк.
"К разгромленной областной администрации добавились и другие административные здания. При этом обстрелы жилых кварталов с мирными жителями не прекратились – в течение дня налеты на город были каждые 15 минут. Лишь ближе к вечеру относительно спокойно. Ни один сантиметр Харькова не захвачен захватчиками", – рассказала она.
В свою очередь в ГСЧС сообщили, что ракеты врага попали в здание горсовета, Дворец труда и многоэтажки.
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В Гааге инициировали начало расследования преступлений России
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.
"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.
По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.