В Харькове погибли родители новорожденных двойняшек, им срочно ищут новую семью

Двое детей – мальчик и девочка – родились 1 марта, и сразу же потеряли обоих родителей

В Харькове ищут семью для двойни. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в результате обстрелов российских войск погибли родители новорожденных двойняшек. Теперь детишки остались совсем сами. Неравнодушные ищут людей, готовых усыновить младенцев.

Об этом сообщили в соцсетях.

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"Мы ищем семью, которая будет готова усыновить двойню (мальчика и девочку), которые родились вчера. Родители погибли в Харькове. Детки остались совсем одни", – говорится в сообщении.

Чтобы помочь новорожденным деткам, нужно позвонить по телефону +380968541289 (Кристина).

В Чернигове родилось две тройни

С начала войны России против Украины в Чернигове родилось две тройни. В последний раз в Черниговском роддоме тройня рождалась три года назад, а тут сразу два за несколько дней.

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24 февраля жительница Чернигова Анна стала мамой троих девочек. Вместе с ними женщина шестой день находится в бомбоубежище. Эмилия, Оливия и Мелания начали дышать сами. Вторую тройню 26 февраля родила девочка из Нежина.

Это большая редкость. В последний раз тройня в Чернигове рождалась три года назад. А тут сразу две за несколько дней.

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