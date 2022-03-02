В Харькове погибли родители новорожденных двойняшек, им срочно ищут новую семью

В Харькове в результате обстрелов российских войск погибли родители новорожденных двойняшек. Теперь детишки остались совсем сами. Неравнодушные ищут людей, готовых усыновить младенцев.
Об этом сообщили в соцсетях.
"Мы ищем семью, которая будет готова усыновить двойню (мальчика и девочку), которые родились вчера. Родители погибли в Харькове. Детки остались совсем одни", – говорится в сообщении.
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Чтобы помочь новорожденным деткам, нужно позвонить по телефону +380968541289 (Кристина).
В Чернигове родилось две тройни
С начала войны России против Украины в Чернигове родилось две тройни. В последний раз в Черниговском роддоме тройня рождалась три года назад, а тут сразу два за несколько дней.
24 февраля жительница Чернигова Анна стала мамой троих девочек. Вместе с ними женщина шестой день находится в бомбоубежище. Эмилия, Оливия и Мелания начали дышать сами. Вторую тройню 26 февраля родила девочка из Нежина.
Это большая редкость. В последний раз тройня в Чернигове рождалась три года назад. А тут сразу две за несколько дней.
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