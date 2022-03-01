Прямо под обстрелами. С начала войны в Чернигове родилось две тройни

С начала войны России против Украины в Чернигове родилось две тройни. В последний раз в Черниговском роддоме тройня рождалась три года назад, а тут сразу две за несколько дней.
Об этом сообщает Суспільне.
24 февраля жительница Чернигова Анна стала мамой трех девочек. Вместе с ними женщина шестой день находится в бомбоубежище. Эмилия, Оливия и Мелания начали дышать сами.
Далее по теме
"Мы пролежали до вечера, девочки были в реанимации – в интенсивной терапии, вечером уже сказали, что все, уже сирены по городу, нужно немедленно прятаться", – рассказала Анна Березинец, мама тройняшек.
Анна Березинец со своими дочерьми. Фото: Суспільне
Вторую тройню 26 февраля родила девушка из Нежина.
Большая редкость
Тройняшки природные, которых самостоятельно зачали, а не путем искусственного оплодотворения – большая редкость.
"Близнецов много, по 50-60 в год, а тройняшки три года назад были одни", – говорит главный врач Черниговского роддома.
В отделении интенсивной терапии лежит еще один ребенок. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, к бомбоубежищу транспортировать его не могут. Поэтому вместе с родителями ребенок находится в постоянной опасности.
Как работает роддом в войну
Рожают все женщины на первом родильном этаже, прямо в коридоре. Если обстрелы в Чернигове усилятся и будет угроза для женщин – беременные будут рожать в бомбоубежище.
28 февраля в бомбоубежище роддома находилось 30 женщин. Беременных и уже родивших. Часть из них уже была выписана, говорит главврач. Уверяет, что в медицинском заведении всего хватает для его бесперебойной работы. Кормят девушек гречневым супом, вареньем и чаем.
Раньше мы писали:
- Как успокоить ребенка во время обстрелов – советы психолога
- Больницы будут работать – как получить медицинскую помощь в период военного положения.