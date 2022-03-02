Обстріли не припиняються: окупанти знищують історичний центр Харкова (відео)

Також армія РФ б'є ракетами по житлових кварталах

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти 2 березня намагаються зрівняти історичний центр Харкова з землею.

Про це повідомляє кореспондент ТРК "Україна" Ірина Антонюк.

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"До розгромленої обласної адміністрації додалися й інші адміністративні будівлі. При цьому обстріли житлових кварталів з мирними мешканцями не припинилися – протягом дня нальоти на місто були кожні 15 хвилин. Лише ближче до вечора відносно спокійно. Жодного сантиметру Харкова не захвачено загарбниками", – розповіла вона.

Своєю чергою у ДСНС повідомили, що ракети ворога влучили в будівлю міськради, Палац праці та багатоповерхівки.

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

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"Я ознайомився з висновками Управління щодо попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", – йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що воєнні злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.