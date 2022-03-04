Терористи захопили ядерні об'єкти — Арахамія про кадировців

Нардеп розповів про небезпеку з боку чеченських бойовиків

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На захоплених ядерних об'єктах в Україні господарюють "кадировці" — про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на спільному брифінгу з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком.

За словами Арахамії, окупанти вбили працівників, які контролюють ядерну безпеку.

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"Ми, коли почалася атака на ці об'єкти, доводили до всього міжнародного світу, що ми не можемо, навіть Росія, ми вважаємо, не може гарантувати, що зараз у розумі у цих чеченських бойовиків. Вони можуть шантажувати потім і Росію і казати: "давайте незалежність Чечні". Фактично конкретні терористичні угруповання захопили ядерні об'єкти", — сказав депутат.

На переговорах з Росією Україна пропонувала створити безпольотну та безконфліктну зону навколо ядерних об'єктів у радіусі 30 кілометрів, але російська сторона не погодилася, додав Арахамія.

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