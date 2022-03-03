Рятувальники продовжують розбирати завали після авіаудару в Чернігові – названо кількість жертв

Армія агресора атакувала житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі

Житловий квартал Чернігова постраждав від авіанальоту / Колаж "Сьогодні"

APD: У Державній службі України з надзвичайних ситуацій оновили дані про кількість жертв у результаті атаки військових російської армії по житловому кварталу у Чернігові.

Станом на 18.20 рятувальники вилучили тіла 33 загиблих. Ще 18 людей травмовано. Їм надають медичну допомогу.

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У ДСНС повідомляють, що через потужні обстріли рятувальні роботи тимчасово призупинені.

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Раніше повідомляли про те, що з-під завалів дістали тіла 22 людей. Такі дані оприлюднили у ДСНС станом на 15:30.