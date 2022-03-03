Пожежа на нафтобазі в Чернігові — спалахнули резервуари з дизельним пальним (фото, відео)

Російські окупанти обстріляли територію ДП "Комбінат Астра"

Пожежа на території ДП «Комбінат Астра» / Колаж "Сьогодні"

На території ДП "Комбінат Астра" у Чернігові спалахнули резервуари з дизельним пальним. Загальний обсяг цистерн з дизпальним становить 5 тис. м куб.

Про це повідомили у ДСНС.

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Займання сталося внаслідок влучення в нафтобазу ворожого снаряду. Обстріл зафіксували приблизно о 08:10 ранку.

На відео, яким поділилися працівники ДСНС з кореспондентом "Україна 24", видно, як полум'я охопило територію нафтобази. Близько 25 рятувальників та 9 одиниць техніки залучено до ліквідації вогню.

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Також, судячи з фото, поруч з об'єктом розташована лісопосадка. Вогнеборці також перешкоджають поширенню полум'я на зелені насадження.

Пожежа на нафтобазі у Чернігові / Фото ДСНС

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Пожежа на нафтобазі у Чернігові / Фото ДСНС

Пожежа на нафтобазі у Чернігові / Фото ДСНС

Інформація про кількість жертв та постраждалих уточнюється.