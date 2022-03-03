Пожар на нефтебазе в Чернигове — загорелись резервуары с дизельным топливом (фото, видео)

На территории ГП "Комбинат Астра" в Чернигове загорелись резервуары с дизельным горючим. Общий объем цистерн с дизтопливом составляет 5 тыс. м куб.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Возгорание произошло в результате попадания в нефтебазу вражеского снаряда. Обстрел зафиксировали примерно в 08:10 утра.
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На видео, которым поделились работники ГСЧС с корреспондентом "Украина 24", видно, как пламя охватило территорию нефтебазы. Около 25 спасателей и 9 единиц техники привлечено к ликвидации огня.
Также, судя по фото, рядом с объектом находится лесопосадка. Огнеборцы также препятствуют распространению пламени на зеленые насаждения.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.