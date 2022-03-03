Російські війська завдали чергового авіаудару по житлових будинках Чернігова (відео)

Інформація про жертви та постраждалих уточнюється

Чернігів потрапив під артобстріл / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Про це повідомляє Суспільне.

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Багато багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття.

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Повідомляється, що поблизу немає жодних військових об'єктів. Поруч знаходяться лікарні, кілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Ситуація у Чернігові

У Чернігові 28 лютого російські окупанти обстріляли житловий сектор. Ракета влучила у житловий будинок у центрі міста, в результаті почалася пожежа, постраждала жінка. Цього ж дня окупанти обстріляли з "Градів" приміські села Чернігова. В результаті зруйновано десятки будинків, під завалами можуть бути люди. Найбільше постраждало село Кієнка, за кілька кілометрів від Чернігова, та сусіднє село Павлівка.

Околиці Чернігова замінували, щоб зупинити наступ військ РФ

Чернігів продовжує захищатись від російських загарбників. Щоб зупинити наступ ворожих військ, територію навколо міста замінували. Місцевих жителів просять це враховувати.

Людей закликають не пересуватися околицями Чернігова, адже ґрунтові дороги та лісосмуги можуть бути заміновані.