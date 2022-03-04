Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Про те, що Україна стане для Путіна крахом, його попереджав навіть Гіркін

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 22:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній глава Міноборони "ДНР" неодноразово критикував путінський режим
Гіркін заявив, що путінська війна може закінчитися крахом РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Гіркін заявив, що путінська війна може закінчитися крахом РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Велика війна в Україні може закінчитися крахом путінського режиму та держпереворотом, який організують близькі до Кремля олігархи.

Про це раніше в інтерв'ю заявив колишній Міністр оборони так званої "ДНР".

Реклама

Деталі

Гіркін — колишній полковник ФСБ, який брав участь в окупації Росією Донбасу 2014 року. Згодом він неодноразово критикував путінський режим. За місяць до початку агресії Гіркін проаналізував можливе вторгнення та спрогнозував провал путінської операції.

"Якщо Москва готова воювати, то я не розумію як вона збирається це робити ... Де за військами другий ешелон, який буде брати під контроль тил? Їх потрібно більше, ніж солдатів в лінійних підрозділах...Україна не капітулює, вона буде продовжувати воювати і отримувати підкріплення", — сказав Гіркін.

Він зазначив, що війна РФ з Україною – це політичне самогубство.

"Якщо Росія вплутається у війну з Україною, це означає фактично політичне самогубство і внутрішню смуту. Американці на це роблять ставку (санкціями). Вплутавшись у цю війну РФ не зможе швидко перемогти, а економічний крах спричинить внутрішньополітичний переворот", — заявив Гіркін.

Він назвав уряд РФ мафіозною групою.

Реклама

"РФ керує мафіозна група, яка ставила завданням не розвиток країни, а особисте і корпоративне збагачення. Ці люди не можуть робити нічого позитивного. Ми маємо ситуацію, при якій як мінімум половина – готові агенти ворога, у них капітали і діточки за кордоном. У нас не колос на глиняних ногах, у нас колос з глиняною головою. Вдарити по голові — вона і розсиплеться", — резюмував Гіркін.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у низці міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже були знищені. Збройні сили України тримають усе під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог понесе покарання за свої дії.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Чи легко зруйнувати українську АЕС під час війни – думка експерта Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день дев'ятий. Сили окупантів закінчуються, кадировці захопили найбільшу АЕС у Європі – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Підполковник Круглов Андрій. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські вертольоти та один літак, за що отримав прізвисько “снайпер-ракетник” і звання Герой України.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти