Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

О том, что Украина станет для Путина крахом, его предупреждал даже Гиркин

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 марта, 22:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший глава Минобороны "ДНР" неоднократно критиковал путинский режим
Гиркин заявил, что путинская война может закончиться крахом РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Гиркин заявил, что путинская война может закончиться крахом РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Большая война в Украине может закончиться крахом путинского режима и госпереворотом, который организуют близкие к Кремлю олигархи.

Об этом ранее в интервью заявил бывший Министр обороны так называемой "ДНР".

Реклама

Подробности

Гиркин — бывший полковник ФСБ, участвовавший в оккупации Россией Донбасса в 2014 году. Впоследствии он неоднократно критиковал путинский режим. За месяц до начала агрессии Гиркин проанализировал возможное вторжение и спрогнозировал провал путинской операции.

"Если Москва готова воевать, то я не понимаю как она собирается это делать… Где за войсками второй эшелон, который будет брать под контроль тыл? Их требуется больше, чем солдат в линейных подразделениях…Украина не капитулирует, она будет продолжать воевать и получать подкрепления", — сказал Гиркин.

Он отметил, что война РФ с Украиною — это политическое самоубийство.

"Если Россия ввяжется в войну с Украиной, это означает фактически политическое самоубийство и внутреннюю смуту. Американцы на это делают ставку (санкциями). Ввязавшись в эту войну РФ не сможет быстро победить, а экономический крах повлечет за собой внутриполитический переворот", — заявил Гиркин.

Он назвал правительство РФ мафиозной группой.

Реклама

"РФ управляет мафиозная группа, которая ставила задачей не развитие страны, а личное и корпоративное обогащение. Эти люди не могут делать ничего позитивного. Мы имеем ситуацию, при которой как минимум половина – готовые агенты врага, у них капиталы и деточки за границей. У нас не колосс на глиняных ногах, у нас колос с глиняной головой. Ударить по голове – она и рассыплется", — резюмировал Гиркин.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Легко ли разрушить украинскую АЭС во время войны – мнение эксперта Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день девятый. Силы оккупантов на исходе, кадыровцы захватили самую большую АЭС в Европе – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять