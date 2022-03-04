О том, что Украина станет для Путина крахом, его предупреждал даже Гиркин

Бывший глава Минобороны "ДНР" неоднократно критиковал путинский режим

Гиркин заявил, что путинская война может закончиться крахом РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Большая война в Украине может закончиться крахом путинского режима и госпереворотом, который организуют близкие к Кремлю олигархи.

Об этом ранее в интервью заявил бывший Министр обороны так называемой "ДНР".

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Гиркин — бывший полковник ФСБ, участвовавший в оккупации Россией Донбасса в 2014 году. Впоследствии он неоднократно критиковал путинский режим. За месяц до начала агрессии Гиркин проанализировал возможное вторжение и спрогнозировал провал путинской операции.

"Если Москва готова воевать, то я не понимаю как она собирается это делать… Где за войсками второй эшелон, который будет брать под контроль тыл? Их требуется больше, чем солдат в линейных подразделениях…Украина не капитулирует, она будет продолжать воевать и получать подкрепления", — сказал Гиркин.

Он отметил, что война РФ с Украиною — это политическое самоубийство.

"Если Россия ввяжется в войну с Украиной, это означает фактически политическое самоубийство и внутреннюю смуту. Американцы на это делают ставку (санкциями). Ввязавшись в эту войну РФ не сможет быстро победить, а экономический крах повлечет за собой внутриполитический переворот", — заявил Гиркин.

Он назвал правительство РФ мафиозной группой.

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"РФ управляет мафиозная группа, которая ставила задачей не развитие страны, а личное и корпоративное обогащение. Эти люди не могут делать ничего позитивного. Мы имеем ситуацию, при которой как минимум половина – готовые агенты врага, у них капиталы и деточки за границей. У нас не колосс на глиняных ногах, у нас колос с глиняной головой. Ударить по голове – она и рассыплется", — резюмировал Гиркин.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

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