Зеленский обратился к европейцам из-за войны в Украине: три главных цитаты

Президент Владимир Зеленский 4 марта во время телемоста обратился к жителям европейских городов, принявших участие в акции в поддержку Украины. Митинги против российского вторжения проходили в Тбилиси, Франкфурте, Лионе, Париже, Праге и Вильнюсе.
Обращение президента Украины было поделено на три части:
"У меня 3 минуты обращения к вам. Первую я хочу отдать молчанию и почтить память всех погибших – наших военных, спецслужбистов, полицейских, разведчиков, пожарных. Тех, кто отдал свою жизнь, кто сейчас среди нас – но мы их уже не видим.
Вторую минуту выступления я также хочу предоставить молчанию. В честь наших гражданских – взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой.
Третью минуту я отдам вам, народы Европы. Не молчите! Выходите на улицы. Поддержите Украину – мы нуждаемся в этом! Поддержите нашу свободу, ведь это – победа. Победа не только над российскими военными, но и света над тьмой, добра над злом… Если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа".
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Зеленский обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.
"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", – заявил он.