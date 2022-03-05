Под Волновахой ликвидировали преемника Моторолы "Воху"

Появился новый "герой ДНР"

Победный марш по Украине не получился / Коллаж "Сегодня"

Появилось новое сообщение об устранении еще одного российского террориста с так называемого сепаратистского региона "ДНР", который вторгся на территорию Украины 24 февраля. На этот раз грузом 200 стал террорист по кличке "Воха", который командовал батальоном "Спарта" ДНР после гибели еще одного преступника по кличке "Моторола".

Что известно

"Сегодня, 5 марта, в Волновахе погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога, позывной "Воха". Он получил смертельное ранение", — об этом сообщал один из телеграм-каналов боевиков со слов главы так называемый "ДНР" Дениса Пушилина.

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Террорист Пушилин объявил о присвоении террористу Владимиру Жозе "звание героя ДНР".

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