Бомбив жінок та дітей ще в Сирії. Українські військові взяли в полон пілота РФ-улюбленця Путіна та Асада

Сьогодні 5 березня українські військові взяли в полон російського пілота, який був одним із "асів" Путіна і за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнції з президентом країни Башаром Асадом.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа", – написали у пресслужбі.
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Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як "житлові будинки і квартали": "Є просто цілі з координатами..."
"Тепер у нього попереду безліч довгих розмов зі співробітниками СБУ. Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю", – додали в СБУ.
Російського льотчика допитали
Сьогодні, 5 березня, на околицях Чернігова українські військові збили російський штурмовик. Одного з пілотів вдалося впіймати та допитати.
Військовий скидав бомби на мирний Чернігів. Льотчик все заперечує і заявляє, що не знав точного бойового завдання, і що це його перший виліт над Черніговом.
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