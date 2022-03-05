СНБО создал сайт для родственников пленных оккупантов

Россияне могут найти своих родственников на портале, если они попали в плен

Россияне могут найти своих близких, которые пошли воевать против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

СНБО Украины создал сайт "Оккупант" со списком пленныхрусских оккупантов. С помощью сервиса родственники солдат могут их найти.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Подробности

"Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

Сайт доступен по ссылке.

Также отмечается, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция). В частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях.

Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.

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"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", – заявил он.

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