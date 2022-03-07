Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов: сводка ВСУ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 марта, 01:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наши военные продолжают держать оборону
Война РФ против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Война РФ против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. Однако оккупанты и дальше ведут агрессию против нашей страны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Реклама

Подробности

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск.

В течение одиннадцати суток войны оккупанты так и не достигли конечной цели. Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева. Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

Реклама

С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск. На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода к восточным окраинам Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установления контроля над городами Чернигов и Сумы.

После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники. На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожье. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через реку Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль реки Ингул. БТГр форсировала реку и заняла населенный пункт Кашперо-Николаевку.

Реклама

Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожено командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады вдв ВС РФ подполковника Дениса Глебова.

Потери оккупантов в Харькове за минувшие сутки

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. За 6 марта в Харькове оккупанты лишились двух вражеских самолетов, четырех бензовозов противника с горючим, трех грузовых автомобилей ГАЗ-66. Кроме того, наши военные взяли бронированный автомобиль "Тигр".

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Пункты пропуска на границе работают круглосуточно – Госпогранслужба Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день одиннадцатый. Новые санкции для РФ и большие потери оккупантов – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан запаса Сергей Чижиков, мобилизованный сотрудник Укрпошты, сбил российский самолет, бомбивший Чернигов. Новейший Су-35 (стоимость - $50 млн) был уничтожен почтальоном-ракетчиком с помощью ПЗРК «Игла-1». Точная доставка "бандероли" - гордимся!
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять