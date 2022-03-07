Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов: сводка ВСУ

Наши военные продолжают держать оборону

Война РФ против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. Однако оккупанты и дальше ведут агрессию против нашей страны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск.

В течение одиннадцати суток войны оккупанты так и не достигли конечной цели. Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева. Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

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С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск. На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода к восточным окраинам Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установления контроля над городами Чернигов и Сумы.

После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники. На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожье. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через реку Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль реки Ингул. БТГр форсировала реку и заняла населенный пункт Кашперо-Николаевку.

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Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожено командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады вдв ВС РФ подполковника Дениса Глебова.

Потери оккупантов в Харькове за минувшие сутки

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. За 6 марта в Харькове оккупанты лишились двух вражеских самолетов, четырех бензовозов противника с горючим, трех грузовых автомобилей ГАЗ-66. Кроме того, наши военные взяли бронированный автомобиль "Тигр".

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