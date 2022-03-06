Вже більше 11 тисяч: нові дані про втрати окупантів

Вчорашній день особливо врожайним видався на збиті літаки та гелікоптери

Тіла та горіла техніка окупантів продовжують усіювати українську землю. Колаж "Сьогодні"

З початку розв'язаної Росією війни на українській землі загинуло вже понад 11 тисяч окупантів, а також знищено величезну кількість техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 11 тис. осіб;

танків – 285 од.;

бойових броньованих машин – 985;

артилерійських систем -109;

реактивних систем залпового вогню – 50;

засобів ППО – 21;

літаків – 44;

вертольотів – 48;

автомобільної техніки – 447;

легких швидкісних катерів – 2;

цистерн із паливом – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4.

Військові продовжують уточнювати дані про втрати, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, що за вчорашній день досить багато було збито авіації супротивника: п'ять літаків та вісім вертольотів.

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Протистояння російському вторгненню

У Генштабі зазначають, що противник намагається не втратити наступального потенціалу, але в ситуації, що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок опору всього українського народу ворога деморалізовано. Резерви російських окупантів, які надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан через поінформованість про реальний стан справ. Яка ситуація на фронті.

Цієї ночі окупанти нанесли авіаудар по Харкову – снаряд потрапив у багатоповерхівку. Після влучення снаряда вогонь охопив щонайменше 11 поверхів.

Тим часом радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що в Україні з'являться табори для військовополонених окупантів, оскільки рахунок пішов на сотні і їх складно утримувати у в'язницях.

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Агентство Bloomberg пише, що Путін припустився великої помилки, коли вирішив розпочати війну проти України – це буде йому коштувати влади.