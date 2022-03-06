Путін втратить владу, а Україна почне процвітати — Bloomberg

Дії кремлівського диктатора коштуватимуть йому дуже дорого

Путін як почав війну, так і програє її/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Російської Федерації зробив величезну помилку, коли вирішив почати війну проти України. Це може коштувати йому політичної кар'єри.

Про це пише Bloomberg.

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Деталі

За словами головного стратега компанії Clocktower Group Марка Папіча, Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну. Також він не врахував:

шалений опір українців;

відсутність реального досвіду в армії РФ ведення широкомасштабних бойових дій;

що Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

В кінцевому результаті це може призвести до падіння Путіна. За словами Папіча, крах президента РФ може відбутися вже протягом найближчих 12 місяців.

"Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації", — сказав Марко Папіч.

Крім того, стратег Clocktower Group впевнений, що якщо українці відіб'ють наступ окупантів, то перед ними відкриються широкі перспективи та потенціал.

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"Це велика країна Європи з великим потенціалом", — наголосив Папіч.

Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів , кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але ні!

, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але ні! Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня . З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві. В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

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