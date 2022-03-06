Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Путин потеряет власть, а Украина начнет процветать — Bloomberg

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 марта, 06:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Действия кремлевского диктатора будут стоить ему очень дорого
Путин как начал войну, так и проиграет ее/Фото: коллаж: "Сегодня"
Путин как начал войну, так и проиграет ее/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Российской Федерации совершил огромную ошибку, когда решил начать войну против Украины. Это может стоить ему политической карьеры.

Об этом пишет Bloomberg.

Реклама

Подробности

По словам главного стратега компании Clocktower Group Марка Папича, Путин игнорирует материальные ограничения в своем нападении на Украину. Также он не учел:

  • яростное сопротивление украинцев;
  • отсутствие реального опыта у армии РФ ведения широкомасштабных боевых действий;
  • что Украина является очень сложным местом для вторжения.

В конечном итоге это может привести к падению Путина. По словам Папича, крах президента РФ может произойти уже в ближайшие 12 месяцев.

"События в Украине ужасающие, но в то же время обнадеживающие. Мы видим рождение новой национальной идентичности, самосознательной нации", — сказал Марко Папич.

Кроме того, стратег Clocktower Group уверен, что если украинцы отразят наступление оккупантов, то перед ними откроются широкие перспективы и потенциал.

Реклама

"Это большая страна Европы с большим потенциалом", — подчеркнул Папич.

Ситуация в Украине 6 марта

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Легко ли разрушить украинскую АЭС во время войны – мнение эксперта Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Украине появятся лагеря для военнопленных оккупантов – Арестович Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять