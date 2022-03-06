Путин потеряет власть, а Украина начнет процветать — Bloomberg

Действия кремлевского диктатора будут стоить ему очень дорого

Путин как начал войну, так и проиграет ее/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Российской Федерации совершил огромную ошибку, когда решил начать войну против Украины. Это может стоить ему политической карьеры.

Об этом пишет Bloomberg.

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По словам главного стратега компании Clocktower Group Марка Папича, Путин игнорирует материальные ограничения в своем нападении на Украину. Также он не учел:

яростное сопротивление украинцев;

отсутствие реального опыта у армии РФ ведения широкомасштабных боевых действий;

что Украина является очень сложным местом для вторжения.

В конечном итоге это может привести к падению Путина. По словам Папича, крах президента РФ может произойти уже в ближайшие 12 месяцев.

"События в Украине ужасающие, но в то же время обнадеживающие. Мы видим рождение новой национальной идентичности, самосознательной нации", — сказал Марко Папич.

Кроме того, стратег Clocktower Group уверен, что если украинцы отразят наступление оккупантов, то перед ними откроются широкие перспективы и потенциал.

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"Это большая страна Европы с большим потенциалом", — подчеркнул Папич.

Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов , дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но нет!

, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но нет! Украинские защитники разбили колонну оккупантов неподалеку от Ирпеня . Из всех российских военных в колонне выжил только один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

. Из всех российских военных в колонне выжил только один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве. В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

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