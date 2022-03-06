Байден та Зеленський зідзвонилися: про що говорили

Президенти обговорили низку питань

Зеленський та Байден поговорили про агресію РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. У Білому домі підбили підсумки діалогу.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

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Про що говорили лідери?

Байден підкреслив триваючі дії, що вживаються Сполученими Штатами Америки, їх союзниками і партнерами, а також приватним бізнесом, щоб збільшити витрати Росії за її агресію в Україні.

Він привітав прийняте сьогодні ввечері рішення Visa та Mastercard призупинити обслуговування в Росії. Байден зазначив, що його адміністрація збільшує безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом для отримання додаткового фінансування.

"Президент Байден знову висловив стурбованість недавнім нападом Росії на українську атомну електростанцію і високо оцінив майстерність і хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані", — йдеться в повідомленні.

Крім того, президенти обговорили нещодавні переговори між Росією та Україною.

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Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів , кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але ні!

, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але ні! Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня . З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві. В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

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