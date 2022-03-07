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Кадирівці поблизу Запоріжжя переїхали танком авто "Укрпошти" та не дають забрати тіла загиблих (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 березня, 10:42
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В результаті двоє людей, які розвозили пенсії, загинули на місці події
Російський танк розчавив працівників "Укрпошти"
Російський танк розчавив працівників "Укрпошти" / Фото: Колаж: Сьогодні

В суботу 5 березня, в Запорізькій області російські військові-кадирівці на танку обстріляли авто "Укрпошти" та переїхали автомобіль. На місці загинули чоловік та жінка.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух в Telegram.

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Співробітники "Укрпошти" развозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхово, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка назустріч цивільній машині віїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього.

На даний час цей автомобіль стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка.

Кадирівці не дозволяють забрати тіла загиблих

Вчора, 6 березня, колеги з "Укрпошти" спробували забрати загиблих колег оскільки мали надію, що хтось вижив.

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Але прибувши на місце трагедії, вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя.

Розбита машина з тілами загиблих співробітників "Укрпошти" залишилася стояти у полі. За словами працівників "Укрпошти" – це були військові-кадирівці.

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Місце трагедії. Фото: Олександр Старух

У зв’язку з проведенням бойових дій на цьому участку місцевості та пересуванням військової техніки окупантів евакуація тіл загиблих на даний час неможлива.

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