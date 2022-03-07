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СЬОГОДНІ Новини України

Вторгнення Росії, день дванадцятий. Звільнення Чугуєва, обстріли мирного населення та залучення сирійців у війну — онлайн

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 04:53
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Українські військові відбивають атаки супротивника і не дають військам окупантів просунутися вглиб країни – всі подробиці війни РФ проти України
Війна РФ проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"
Війна РФ проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українській захисники вже дванадцятий день обороняють Україну від російських окупантів. За весь період війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Однак українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріли продовжуються. Окупанти випустили ракети по селі Тузли Одеської області. Крім того, від повітряного удару постраждала й Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тому вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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7 березня

03:59 Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.

03:39 Ворог завдав повітряного удару по Житомирщині. Внаслідок цього були зруйновані будівлі, зокрема школа.

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02:55 Ворог з моря завдав ракетного удару в районі населеного пункту Тузли Одеської області.

02:26 Від початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні 600 ракет. Однак, попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.

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01:55 Проросійський політолог Юрій Дудкін прозрів та агітує за українську армію. Раніше він перебував під слідством за звинуваченням у держзраді

01:28 Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.

00:43 Українців просять не знімати на відео ППО, оскільки ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

00:17 Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які відзначились від початку війни. Крім того, Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха отримають відзнаку "Місто герой України".

00:07 Україна працюватиме над створенням міжнародного трибуналу з розгляду військових злочинів Росії. Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, як притягнути Росію та її керівництво до відповідальності.

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Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

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