Что не так с российскими гуманитарными коридорами – объясняет ГУР МО

Украинцев хотят принудительно эвакуировать в РФ, считают в разведке

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Настоящая цель "гуманитарных коридоров", которые организовывают российские оккупанты – ротация личного состава, вывоз тел и раненых, а также формирование "живого щита".

Об этом говорится в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"Утром 7 марта оккупанты объявили об открытии так называемых "гуманитарных коридоров". Впрочем, вариант, предложенный Москвой, не имеет ничего общего с общепринятыми в мире понятиями об эвакуации мирного населения из зоны боевых действий", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевщины в направлении Беларуси".

"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.

В разведке объяснили, зачем это оккупантам:

1. Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.

2. Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.

3. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери в ходе боев.

4. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего

5. Накопление наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.

"Кроме того, на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что "практика принудительного вывоза людей из оккупированных территорий широко применялась нацистской Германией во время Второй мировой войны".

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РФ пригнала на границу автобусы для беженцев

В свою очередь, Telegram-канал "Труха" сообщает, что на пограничном переходе Харьков–Белгород стоят синие автобусы, "которые везли прямиком из Москвы для красивой картинки".

"Ждут беженцев, которые должны пройти по этому "гуманитарному коридору". Но из Украины выезжать к соседям никто не собирается, по этому пришлось послать часть автобусов за "беженцами из Украины" в Белгород", – говрится в сообщении.

Эвакуация украинцев

"Укрзализныця" продолжает вывозить украинцев в безопасные места и в дополнение к поездам по графику назначает эвакуационные поезда. Расписание эвакуационных рейсов на 7 марта компания обнародовала в соцсетях.

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Сотрудница "Сегодня" Сандра Жукова рассказала, что так и не смогла перейти этой ночью границу и вернулась во Львов.

На выезде из города Ирпень Киевской области российские войска открыли огонь по мирному населению во время их попытки эвакуироваться из города.