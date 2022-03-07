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Що не так із російськими гуманітарними коридорами – пояснює ГУР МО

Павло Заяць Павло Заяць
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7 березня, 17:50
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Українців хочуть примусово евакуювати до РФ, вважають у розвідці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Справжня мета "гуманітарних коридорів", які організовують російські окупанти – ротація особового складу, вивезення тіл та поранених, а також формування "живого щита".

Про це говориться у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Вранці 7 березня окупанти оголосили про відкриття так званих "гуманітарних коридорів". Втім, варіант, запропонований Москвою, не має нічого спільного із загальноприйнятими у світі поняттями про евакуацію мирного населення із зони бойових дій", – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

"Надалі їх мали доставити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:

  • 1. Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
  • 2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
  • 3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.
  • 4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального
  • 5. Скупчення наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.

"Крім того, на території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни будуть зазнавати тиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта", – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що "практика примусового вивезення людей із окупованих територій широко застосовувалась нацистською Німеччиною під час Другої світової війни".

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РФ пригнала на кордон автобуси для біженців

У свою чергу, Telegram-канал "Труха" повідомляє, що на прикордонному переході Харків-Білгород стоять сині автобуси, "які везли прямо з Москви для красивої картинки".

"Чекають на біженців, які мають пройти цим "гуманітарним коридором". Але з України виїжджати до сусідів ніхто не збирається, тому довелося надіслати частину автобусів за "біженцями з України" до Білгорода", – йдеться у повідомленні.

Евакуація українців

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"Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечні місця й на додачу до поїздів за графіком призначає евакуаційні потяги. Розклад евакуаційних рейсів на 7 березня оприлюднила у соцмережах.

Співробітниця "Сьогодні" Сандра Жукова розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон і повернулася до Львова.

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по мирному населенню під час їхньої спроби евакуюватися з міста.

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