Стояли ніч на морозі: українці зіштовхнулися з проблемами на кордоні під час евакуації

Через пункти пропуску вночі можуть не пропускати біженців

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Важлива інформація для українців, які евакуюються до сусідніх країн: ночами пункти пропуску на кордонах можуть не працювати. Співробітниця "Сьогодні" розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон та повернулася до Львова.

З її слів, вона йшла з дитиною пішки до кордону 8 годин, проте на пункті пропуску зібралася величезна черга.

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"Привезли нас волонтерські автобуси на кордон Краковець. Там 2 тисячі людей. Стояли з 19:00 до 7-ї ранку на морозі з дітьми, літніми людьми, інвалідами у черзі. А черга не рухалася! Вона просто з довгої та вузької ущільнювалася та ущільнювалася, доки не перетворилася на тисняву... Людей просто не пускали! А ми думали, що черга рухається", — розповіла дівчина.

Евакуація в Україні 6 березня

У Маріуполі сьогодні, 6 березня, з 12.00 почалася евакуація мирного населення. Евакуація населення здійснюватиметься з трьох точок муніципальними автобусами.

"Укрзалізниця" не лише вивозить українців з гарячих точок, а й намагається евакуювати за кордон. 6 березня компанія опублікувала новий графік руху поїздів.

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З Харкова відсьогодні виїжджатимуть залізничні потяги у західному напрямку.

Ситуація в Україні 6 березня