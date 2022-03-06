Як виїхати з Харкова: УЗ опублікувала графік поїздів

З Харкова від сьогодні виїжджатимуть залізничні потяги у західному напрямку. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Укрзалізниця станцією Харків виконає наступні рейси
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
- 07:15 – ІС+ Харків – Львів
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
- 13:30 – ІС+ Харків – Львів
- 14:33 — №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
- 15:09 – №15 Харків – Рахів
- 17:00 – №723 Харків – Львів
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 — №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
Також заплановані евакуаційні рейси потягами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу.
Крім того, призначено спецрейс Тернопіль – Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.
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Відбувається евакуація також
- з Харкова до Львова з пересадкою у Хмельницькому;
- організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.
Точні графіки будуть визначені прямо на вокзалах з урахуванням динаміки поїздів.
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