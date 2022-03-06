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СЬОГОДНІ Новини України

Як виїхати з Харкова: УЗ опублікувала графік поїздів

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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6 березня, 08:44
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У Харкові організують низку евакуаційних поїздів
Для евакуації населення пустили додаткові потяги
Для евакуації населення пустили додаткові потяги / Фото: Колаж: Сьогодні

З Харкова від сьогодні виїжджатимуть залізничні потяги у західному напрямку. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця станцією Харків виконає наступні рейси

  • 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
  • 07:15 – ІС+ Харків – Львів
  • 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
  • 13:30 – ІС+ Харків – Львів
  • 14:33 — №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 15:09 – №15 Харків – Рахів
  • 17:00 – №723 Харків – Львів
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро
  • 21:08 — №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Також заплановані евакуаційні рейси потягами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу.

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Крім того, призначено спецрейс Тернопіль – Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.

Відбувається евакуація також

  • з Харкова до Львова з пересадкою у Хмельницькому;
  • організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

Точні графіки будуть визначені прямо на вокзалах з урахуванням динаміки поїздів.

Ситуація у Харкові

Російські військові обстріляли багатоповерхівку у Харкові – після влучення снаряда вогонь охопив щонайменше 11 поверхів.

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5 березня у селі Підлиман Борівського району стався обстріл. Через це є поранені, яким уже надають допомогу в лікарні.

Минулої ночі вибухи чули у всіх районах Харкова. Місцевих жителів закликали не виходити з укриття, а тим, хто залишився вдома – триматися подалі від вікон. Гриміло в районі залізничного вокзалу, станції метро "Залютине", Салтівки, Холодної Гори, Баварії, "Радянської", Основи, Люботина, проспекту Гагаріна, Пісочина.

Ворожа ракета влучила в Успенський собор Харкова, де ховалися люди. Тільки дивом ніхто не постраждав, повідомив "Бабель".

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Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Використання боєприпасів об'ємного вибуху (БВВ), які часто називають у пресі "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.

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