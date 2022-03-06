Як виїхати з Харкова: УЗ опублікувала графік поїздів

У Харкові організують низку евакуаційних поїздів

Для евакуації населення пустили додаткові потяги / Фото: Колаж: Сьогодні

З Харкова від сьогодні виїжджатимуть залізничні потяги у західному напрямку. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця станцією Харків виконає наступні рейси

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

13:30 – ІС+ Харків – Львів

14:33 — №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахів

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 — №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Також заплановані евакуаційні рейси потягами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу.

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Крім того, призначено спецрейс Тернопіль – Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.

Відбувається евакуація також

з Харкова до Львова з пересадкою у Хмельницькому;

організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

Точні графіки будуть визначені прямо на вокзалах з урахуванням динаміки поїздів.

Ситуація у Харкові

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