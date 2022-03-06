Как выехать из Харькова: УЗ опубликовала график поездов

В Харькове организуют ряд эвакуационных поездов

Для эвакуации населения пустили дополнительные поезда / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Харькова с сегодняшнего дня будут выезжать железнодорожные поезда в западном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Укрзализныця по станции Харьков выполнит следующие рейсы

04:11 — №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 — №46 Лиман – Ужгород

13:30 – ИС+ Харьков – Львов

14:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:09 — №15 Харьков – Рахов

17:00 — №723 Харьков – Львов

19:27 — №795 Харьков – Днепр

21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харьков – Одесса

22:40 — №45 Ужгород – Лиман

Также запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

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Кроме того, назначен спецрейс Тернополь – Черновцы под эвакуацию пассажиров харьковских рейсов в Тернополь.

Происходит эвакуация также

из Харькова во Львов с пересадкой в Хмельницком;

организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Ситуация в Харькове

Российские военные обстреляли многоэтажный дом в Харькове – после попадания снаряда огонь охватил минимум 11 этажей.

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5 марта в селе Подлиман Боровского района произошел обстрел. Из-за этого есть раненые, которым уже оказывают помощь в больнице.

Прошлой ночью взрывы слышали во всех районах Харькова. Местных жителей призывали не выходить из укрытия, а тем, кто остался дома – держаться подальше от окон. Гремело в районе ж/д вокзала, станции метро "Залютино", Салтовки, Холодной Горы, Баварии, "Советской", Основы, Люботина, проспекта Гагарина, Песочина.

Вражеская ракета попала в Успенский собор Харькова, где укрывались люди. Только чудом никто не пострадал, сообщил "Бабель".

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Оккупанты пытались уничтожить телебашню в Харькове вакуумной бомбой. Использование боеприпасов объемного взрыва (БОВ), часто называемых в прессе "вакуумной бомбой", запрещено Женевской конвенцией.