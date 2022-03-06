У Маріуполі розпочнеться евакуація мешканців: які маршрути

Евакуація населення здійснюватиметься з трьох точок

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Маріуполі сьогодні, 6 березня, з 12:00 починається евакуація мирного населення.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Які маршрути

"Сьогодні з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші. З 12:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", – написав він.

Павло Кириленко. / Фото: Укрінформ

Евакуація населення здійснюватиметься з трьох точок муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

"Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, що виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть з собою людей, заповнюйте транспорт максимально!" – заявив Павло Кириленко.

За його словами, відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено. Додаткове оповіщення мешканців міста буде здійснено силами Національної поліції.

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Росія не дала можливості евакуювати українців

Росія почала обстріл Волновахи та Маріуполя з важкого озброєння, що унеможливлює рух колони в інше місто. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу.

"З 09:00 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори – Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості, навіть за посередництва Червоного Хреста не дотрималася взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха" – сказала Верещук.

Також у напрямку Маріуполь – Запоріжжя йшли бої в районі населених пунктів Пологи – Оріхове, які унеможливлювали рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко висловився про кількість жертв у результаті атаки російських окупантів на місто. Агресія не припиняється вже шосту добу.

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