Обстріли тривають. Росія не дає можливості евакуювати українців – Верещук

Росія почала обстріл Волновахи та Маріуполя з важкого озброєння, що унеможливлює рух колони до іншого міста.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу.
"Як ви знаєте, з 09:00 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори – Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості, навіть за посередництва Червоного Хреста не дотрималась узятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваху", – сказала Верещук.
Далі по темі
Також у напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населених пунктів Пологи – Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.
"Ми звертаємось до російської сторони припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населені пункти. Також звертаємось до РФ дати можливість з міста Дніпра та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо які складаються з медикаментів – інсулін тощо, а також харчових продуктів", – зазначила Верещук.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти наступали на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі солдати армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом. Продовжують тримати оборону прикордонні регіони – Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста по допомогу в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.
- Нагадаємо, на Миколаївщині російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинового і готуються до переміщень.
Читайте також:
- "Їм нас*ати". Росіяни обстріляли дитячу лікарню у Лисичанську (фото).
- Окупований Бердянськ вийшов на мітинг проти агресорів.
- Понад 50 тонн продуктів прямують зі Львова та Рівного для допомоги киянам.