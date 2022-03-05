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Обстріли тривають. Росія не дає можливості евакуювати українців – Верещук

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 14:35
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5 березня була попередня домовленість з Росією про те, що Україна створить два гуманітарні коридори – Волноваха і Маріуполь
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до окупантів
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія почала обстріл Волновахи та Маріуполя з важкого озброєння, що унеможливлює рух колони до іншого міста.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу.

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"Як ви знаєте, з 09:00 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори – Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості, навіть за посередництва Червоного Хреста не дотрималась узятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваху", – сказала Верещук.

Також у напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населених пунктів Пологи – Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

"Ми звертаємось до російської сторони припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населені пункти. Також звертаємось до РФ дати можливість з міста Дніпра та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо які складаються з медикаментів – інсулін тощо, а також харчових продуктів", – зазначила Верещук.

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