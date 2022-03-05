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СЬОГОДНІ Новини України

Евакуація населення. У ДСНС надали "гарячі лінії" для звернень громадян

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 12:39
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Українці переїжджають в інші міста / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В Україні з'явились телефони "гарячих ліній" та центрів допомоги біженцям у регіонах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Контакти у різних регіонах України:

  • Вінницька – 067 773 45 38;
  • Волинська – 03332 77 82 11; 066 657 09 15;
  • Дніпропетровська – 097 881 78 66; 050 322 34 00;
  • Донецька (працюють із врахуванням воєнного стану) – 050 347 90 70; 095 406 27 29;
  • Житомирська – не приймає евакуйоване населення;
  • Запорізька – не приймає евакуйоване населення;
  • Закарпатська – 096 284 33 68; 0312 42 80 29; 0312 42 80 30 (м. Ужгород);
  • Івано-Франківська – 0342 55 18 68; 068 376 77 62;
  • м. Київ – не приймає евакуйоване населення;
  • Луганська – не приймає евакуйоване населення;
  • Львівська – 032 254 60 15; 032 297 59 11 (м. Львів); 032 259 60 31 (ОДА);
  • Миколаївська – не приймає евакуйоване населення;
  • Одеська – 094 945 45 02; 067 992 66 21; 048 793 46 03; 093 392 96 15; 098 615 57 01;
  • Полтавська – 0800 50 22 30 (ОДА); 066 846 47 59; 050 692 74 31;
  • Рівненська – 0800 50 00 78 (ОДА); 0362 40 01 00 (м.Рівне); 098 505 83 25;
  • Сумська – не приймає евакуйоване населення;
  • Тернопільська – 096 337 38 70; 067 720 65 65;
  • Харківська – не приймає евакуйоване населення;
  • Херсонська – не приймає евакуйоване населення;
  • Хмельницька – 067 380 17 21; 067380 15 57; 067 380 28 08; 0382 76 45 79; 0382 76 47 00 (ОДА);
  • Черкаська – 068 621 80 29; 050 420 13 56; 0800 50 88 76 (ОДА);
  • Чернівецька – 095 153 62 98; 098 508 84 84;
  • Чернігівська – не приймає евакуйоване населення.

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Рейси "Укрзалізниці" 5 березня

Рейси по ст. Київ:

  • 04:21 – №150 Чернівці – Полтава
  • 04:21 – №130 Ворохта – Кременчук
  • 04:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
  • 05:38 – №138 Краматорськ – Хмельницький
  • 06:23 – №142 Львів – Лиман
  • 06:23 – №114 Львів – Лиман
  • 09:00 – №705 Дарниця – Львів
  • 10:00 – №715 Дарниця – Львів
  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
  • 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород
  • 18:48 – №67 Київ – Варшава
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель
  • 22:03 – №130 Кременчук – Ворохта
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
  • 22:10 – №17 Харків – Ужгород
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці
  • 22:37 – №91 Київ – Львів
  • 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
  • 23:59 – №139 Київ – Кам’янець-Подільський

Рейси по ст. Харків:

  • 04:11 – №114 Лиман – Львів
  • 04:11 – №142 Лиман – Львів
  • 11:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
  • 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 15:09 – №17 Харків – Ужгород
  • 17:00 – №723 Харків – Львів
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро
  • 20:15 – №22 Харків – Трускавець
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ

Рейси по ст. Дніпро:

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  • 05:00 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 06:23 – №796 Дніпро – Харків
  • 09:27 – №6 Рахів – Запоріжжя
  • 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
  • 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
  • 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
  • 19:47 – №072 Запоріжжя – Київ
  • 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
  • 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
  • 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця:

  • 00:28 – №105 Київ – Одеса
  • 00:58 – №078 Одеса – Ковель
  • 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
  • 02:35 – №771 Київ – Хмельницький
  • 03:42 – №060 Чоп – Київ
  • 03:42 – №058 Ворохта – Київ
  • 03:54 – №106 Одеса – Київ
  • 04:31 – №081 Ужгород – Київ
  • 04:42 – №050 Трускавець – Київ
  • 05:46 – №086 Запоріжжя – Львів
  • 06:03 – №056 Рахів – Київ
  • 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
  • 06:54 – №021 Харків – Трускавець
  • 09:16 – №138 Лиман – Хмельницький
  • 10:23 – №070 Запоріжжя – Львів
  • 11:30 – №912 Запоріжжя – Хелм
  • 16:41 – №772 Хмельницький – Київ
  • 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 17:43 – №086 Львів – Запоріжжя
  • 18:07 – №055 Київ – Рахів
  • 19:42 – №138 Хмельницький – Лиман
  • 20:50 – №716 Львів – Київ
  • 21:45 – №081 Київ – Ужгород
  • 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
  • 23:17 – №049 Київ – Трускавець
  • 23:26 – №057 Київ – Ворохта
  • 23:26 – №059 Київ – Чоп
  • 23:53 – №022 Трускавець – Харків

Також заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Лимана, Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

Електричками буде евакуація:

  • з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
  • з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;
  • Організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 954 Львів – Хрубешув о 02:00;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
  • № 912/913 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
  • № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
  • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

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