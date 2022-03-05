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У Маріуполі сьогодні розпочинається евакуація мирного населення

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 березня, 10:15
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Евакуація здійснюватиметься з трьох точок
Окупанти не отримають Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти не отримають Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Маріуполі з 11-ї ранку розпочинається евакуація мирного населення.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Евакуація в Маріуполі

"Сьогодні, 5 березня, з 09:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", – написав він.

Евакуація населення здійснюватиметься муніципальними автобусами з трьох точок:

  • СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);
  • Драмтеатр (Театральна площа, 1);
  • Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

"Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті. Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт", – наголосив Павло Кириленко.

Також він зауважив, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено. Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити.

Нагадаємо, в Маріуполі українські захисники за тиждень знешкодили понад 100 російських військових, які штурмують місто.

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Крім цього, російський солдат, який робив селфі-відео на тлі обстрілу "Градами"у бік українського міста Маріуполя і радів, зізнався, що Путін – ху*ло.

Ситуація в Україні 4 березня

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