В Мариуполе сегодня начинается эвакуация мирного населения

В Мариуполе с 11 утра начинается эвакуация мирного населения.
Про это сообщил на своей странице в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Эвакуация в Мариуполе
"Сегодня, 5 марта, с 09:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье", – написал он.
Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами из трех точек:
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- СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
- Драмтеатр (Театральная площадь, 1);
- Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).
"Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00) можно будет выехать на личном транспорте. Огромная просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", – подчеркнул Павел Кириленко.
Также он отметил, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено. Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней, чтобы каждый желающий смог это сделать.
Напомним, в Мариуполе украинские защитники через неделю обезвредили свыше 100 российских военных, штурмующих город.
Кроме этого, русский солдат, который делал селфи-видео на фоне обстрела "Градами" в сторону украинского города Мариуполя и радовался, признался, что Путин – ху*ло.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили наступление на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора с воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста с помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.