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В Мариуполе сегодня начинается эвакуация мирного населения

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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5 марта, 10:15
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Эвакуация будет осуществляться из трех точек
Оккупанты не получат Мариуполь/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты не получат Мариуполь/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Мариуполе с 11 утра начинается эвакуация мирного населения.

Про это сообщил на своей странице в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Эвакуация в Мариуполе

"Сегодня, 5 марта, с 09:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье", – написал он.

Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами из трех точек:

  • СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
  • Драмтеатр (Театральная площадь, 1);
  • Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

"Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00) можно будет выехать на личном транспорте. Огромная просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", – подчеркнул Павел Кириленко.

Также он отметил, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено. Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней, чтобы каждый желающий смог это сделать.

Напомним, в Мариуполе украинские защитники через неделю обезвредили свыше 100 российских военных, штурмующих город.

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Кроме этого, русский солдат, который делал селфи-видео на фоне обстрела "Градами" в сторону украинского города Мариуполя и радовался, признался, что Путин – ху*ло.

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