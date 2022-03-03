Оккупант, который радовался обстрелам в сторону Мариуполя, признал, что Путин – ху*йло (видео)

25 февраля российский военный радовался обстрелам из "Градов" в сторону Мариуполя

Признание оккупанта записали 1 марта / Коллаж "Сегодня"

Российский солдат, который делал селфи-видео на фоне обстрела "Градами" в сторону украинского города Мариуполя и радовался, признался, что Путин – ху*ло.

Об этом сообщает Инсайдер Украина Новости Война.

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В первой части видео, которая была сделана 25 февраля, оккупант радуется обстрелам из "Градов" в сторону Мариуполя. На второй части видео, которую сделали 1 марта, российский военный признает, что президент России Владимир Путин – ху*ло.

- Путин кто? Путин ху*ло или не ху*ло. Скажи мне прямо.

- Ху*ло.

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- Ху*ло.

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Российские военные знали, что едут убивать украинцев

Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.

"Не нужно сочувствовать врагу и "молоденьким солдатикам", которые якобы не знали, куда они ехали. Чтобы не было соблазна этого делать – достаточно посмотреть эти сторис. Российские солдаты на украинской земле – убийцы, которым не должно быть пощады", – говорится в сообщении.

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