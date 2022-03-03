Окупант, який радів обстрілам у бік Маріуполя, визнав, що Путін – ху*йло (відео)

Російський солдат, який робив селфі-відео на тлі обстрілу "Градами"у бік українського міста Маріуполя і радів, зізнався, що Путін – ху*ло.
Про це повідомляє Інсайдер Україна Новини Війна.
У першій частині відео, яка була зроблена 25 лютого, окупант радіє обстрілу з "Градів" у бік Маріуполя. На другій частині відео, яку зробили 1 березня, російський військовий визнає, що президент Росії Володимир Путін – ху*ло.
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– Путін хто? Путін ху*ло чи не ху*ло. Скажи мені прямо.
- Ху*ло.
- Не чую!
- Ху*ло.
- Ти впевнений в цьому?
- Я впевнений в цьому.
Російські військові знали, що їдуть убивати українців
Українців попереджають, що не потрібно співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали в Instagram.
"Не треба співчувати ворогові та "молоденьким солдатикам", які нібито не знали, куди вони їхали. Щоб не було спокуси цього робити – достатньо подивитися ці сторіс. Російські солдати на українській землі – вбивці, яким не має бути пощади", – йдеться у повідомленні.