У Маріуполі та Волновасі відкриють гуманітарні коридори: скільки людей вивезуть

Червоний Хрест забезпечить гарантію режиму припинення вогню

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна досягла домовленостей про відкриття гуманітарних коридорів у Маріуполі та Волновасі з 09:00.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Про що домовилися

"Ми погодили за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста маршрути, як відбуватиметься рух колони, завезення гуманітарних вантажів по цьому каналу та отримали підтвердження з російської сторони", – заявила вона.

За її словами, маршрути наступні:

Маріуполь . Планується вивезти понад 200 тис. осіб. Маріуполь – Нікольське – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя

. Планується вивезти понад 200 тис. осіб. Маріуполь – Нікольське – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя Волноваха. Планується вивезти понад 15 тис. осіб: Волноваха – Валер'янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя

"Червоний Хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню, буде присутнім на чолі колони, яка рухатиметься за вказаними маршрутами. Відповідні місцеві адміністрації розпочали режим оповіщення, а також збору. Точки збору – центральні площі Волновахи та Маріуполя", – зазначила міністр.

Звернення до РФ

За інформацією Верещук, під час проведення режиму тиші в районі заявленого маршруту російські війська використовують режим тиші та просуваються вперед:

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"Я хочу звернутися до російської влади та сказати наступне. Ми домовилися за посередництва Червоного Хреста, використовуючи міжнародні конвенції, що буде дотримано режим тиші. Там не має бути жодного просування російських військ".

Нагадаємо, в Маріуполі з 11-ї ранку розпочинається евакуація мирного населення, яка здійснюватиметься з трьох точок.

Крім цього, українські захисники за тиждень знешкодили понад 100 російських військових, які штурмують Маріуполь.

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