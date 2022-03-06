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В Мариуполе начнется эвакуация жителей: какие маршруты

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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6 марта, 10:45
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Эвакуация населения будет осуществляться из трех точек
/ Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Мариуполе сегодня, 6 марта, с 12.00 начинается эвакуация мирного населения.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Какие маршруты

"Сегодня с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье", – написал он.

Павел Кириленко.
Павел Кириленко. / Фото: Укринформ

Эвакуация населения будет осуществляться из трех точек муниципальными автобусами:

  • СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
  • Драмтеатр (Театральная площадь, 1);
  • Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

"Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей , заполняйте транспорт максимально!" – заявил Павел Кириленко.

По его словам, отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено. Дополнительное уведомление жителей города будет осуществлено силами Национальной полиции.

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Россия не дала возможности эвакуировать украинцев

Россия начала обстрел Волновахи и Мариуполя из тяжелого вооружения, что делает невозможным движение колонны в другой город. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

"С 09:00 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора – Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности, даже при посредничестве Красного Креста не сдержала взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха" , – сказала Верещук.

Также в направлении Мариуполь – Запорожье велись бои в районе населенных пунктов Пологи – Орехово, которые делали невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко высказался о количестве жертв в результате атаки российских оккупантов на город. Агрессия не прекращается уже шестые сутки.

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