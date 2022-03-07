Україна не евакуюватиме українців через РФ і Білорусь – Верещук

Українська сторона вважає ці маршрути евакуації неприйнятними та запропонувала свої варіанти

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі є складність з організацією гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів, які перебувають під обстрілами російських окупантів. Про це на брифінгу розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, вчора о пів на першу ночі Росія надіслала листа з пропозицією оголосити режим тиші з 10 години 7 березня і, на прохання Макрона, відкрити гуманітарні коридори з Києва, Харкова та інших міст до Росії чи Білорусі.

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"Це неприйнятний варіант для відкриття гуманітарних коридорів", – наголосила міністр.

Україна направила у відповідь своє бачення можливих гуманітарних коридорів. У пропозиції вказані такі напрямки евакуації:

з міст Буча, Ірпінь, Бородянка, Іванкове (Київська область) у напрямку Києва з подальшою пересадкою на потяги у напрямку Львова, Ужгорода, Івано-Франківська;

з Маріуполя (Донецької області) у Запоріжжя;

з Волновахи (Донецької області) до Покровська;

із Сум до Полтави;

з Ізюму (Харківської області) до Лозової;

з Балаклії (Харківської області) до Первомайська;

із сіл Липце та Стрелече (Харківської області) у Мерефу;

з Харкова на поїзди у напрямку Львова, Ужгорода, Івано-Франківська.

Міністр звернулася до Еммануеля Макрона, Бориса Джонсона, Джо Байдена з проханням про допомогу.

"Будь ласка, допоможіть відкрити реальні дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням тисяч людей. У тому числі іноземним громадянам", – сказала Верещук.

Також вона закликала владу Росії, щоб та припинила маніпулювати життям мирного населення і дала можливість людям врятувати себе та свої життя.

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Евакуація українців

"Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечні місця й на додаток до поїздів за графіком призначає евакуаційні потяги. Розклад евакуаційних рейсів на 7 березня оприлюднила у соцмережах.

Співробітниця "Сьогодні" Сандра Жукова розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон і повернулася до Львова .

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по мирному населенню під час їхньої спроби евакуюватися з міста.

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Ситуація в Україні 7 березня