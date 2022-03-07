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СЬОГОДНІ Новини України

Україна не евакуюватиме українців через РФ і Білорусь – Верещук

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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7 березня, 11:11
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Українська сторона вважає ці маршрути евакуації неприйнятними та запропонувала свої варіанти
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі є складність з організацією гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів, які перебувають під обстрілами російських окупантів. Про це на брифінгу розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, вчора о пів на першу ночі Росія надіслала листа з пропозицією оголосити режим тиші з 10 години 7 березня і, на прохання Макрона, відкрити гуманітарні коридори з Києва, Харкова та інших міст до Росії чи Білорусі.

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"Це неприйнятний варіант для відкриття гуманітарних коридорів", – наголосила міністр.

Україна направила у відповідь своє бачення можливих гуманітарних коридорів. У пропозиції вказані такі напрямки евакуації:

  • з міст Буча, Ірпінь, Бородянка, Іванкове (Київська область) у напрямку Києва з подальшою пересадкою на потяги у напрямку Львова, Ужгорода, Івано-Франківська;
  • з Маріуполя (Донецької області) у Запоріжжя;
  • з Волновахи (Донецької області) до Покровська;
  • із Сум до Полтави;
  • з Ізюму (Харківської області) до Лозової;
  • з Балаклії (Харківської області) до Первомайська;
  • із сіл Липце та Стрелече (Харківської області) у Мерефу;
  • з Харкова на поїзди у напрямку Львова, Ужгорода, Івано-Франківська.

Міністр звернулася до Еммануеля Макрона, Бориса Джонсона, Джо Байдена з проханням про допомогу.

"Будь ласка, допоможіть відкрити реальні дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням тисяч людей. У тому числі іноземним громадянам", – сказала Верещук.

Також вона закликала владу Росії, щоб та припинила маніпулювати життям мирного населення і дала можливість людям врятувати себе та свої життя.

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Евакуація українців

"Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечні місця й на додаток до поїздів за графіком призначає евакуаційні потяги. Розклад евакуаційних рейсів на 7 березня оприлюднила у соцмережах.

Співробітниця "Сьогодні" Сандра Жукова розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон і повернулася до Львова .

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по мирному населенню під час їхньої спроби евакуюватися з міста.

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Ситуація в Україні 7 березня

  • Українські захисники вже дванадцятий день боронять Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли Одеської області. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
  • Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців війни проти нас.
  • Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школу.
  • Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
  • З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.
  • Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.

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