З Волновахи вдалося евакуювати 400 людей

Російські окупанти обстрілювали місто

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 14:50 сьогодні, 5 березня, близько 400 мешканців Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати.

Про це повідомив у себе у Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Обстріл Росією

"Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту", – наголосив він.

Павло Кириленко. / Фото: Укрінформ

За словами Кириленка, хоча сьогодні в місті був необхідний транспорт для евакуації великої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки російські окупанти розпочали обстріл Волновахи.

"Просуватися туди було вкрай небезпечно. Наразі евакуйованих людей доправляють у безпечне місце", – написав Павло Кириленко.

Що сталося

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сьогодні, 5 березня, повідомила, що Росія почала обстріл міст Волноваха та Маріуполь з важкого озброєння, що унеможливлює рух колони в інше місто.

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"Як ви знаєте, о 09:00 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори – Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості, навіть за посередництва Червоного Хреста не дотрималась узятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваху", – сказала Верещук.

Нагадаємо, українські захисники за тиждень знешкодили понад 100 російських військових, які штурмують Маріуполь.

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