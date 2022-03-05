Евакуація з Маріуполя переноситься – заява міськради

Евакуація населення з Маріуполя переноситься – про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші й продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕНОСИТЬСЯ!" – йдеться у повідомленні.
Всіх маріупольців просять розходитися і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На цей момент йдуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також мешканців міста інформуватимуть поліцейські за допомогою гучномовців.
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Що відбувається у Маріуполі
Раніше повідомлялося, що Україна досягла домовленостей щодо відкриття гуманітарних коридорів у Маріуполі та Волновасі. Евакуацію в Маріуполі було призначено на 11:00.
Нагадаємо, у Маріуполі українські захисники за тиждень знешкодили понад 100 російських військових, які штурмують місто.
Крім цього, російський солдат, який робив селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" українського Маріуполя і радів, зізнався, що Путін – ху*ло.
Ситуація в Україні 5 березня
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