Эвакуация из Мариуполя переносится — заявление горсовета

Вывоз мирных жителей отложили из-за продолжающихся обстрелов

Мариуполь пока не получается эвакуировать / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Эвакуация населения из Мариуполя переносится — об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ!" — говорится в сообщении.

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Всех мариупольцев просят расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. Также жителей города будут информировать полицейские с помощью громкоговорителей.

Что происходит в Мариуполе

Ранее сообщалось, что Украина достигла договоренностей об открытии гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе. Эвакуация в Мариуполе была назначена на 11:00.

Напомним, в Мариуполе украинские защитники за неделю обезвредили свыше 100 российских военных, штурмующих город.

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Кроме этого, российский солдат, который делал селфи-видео на фоне обстрела "Градами" украинского Мариуполя и радовался, признался, что Путин – ху*ло.

Ситуация в Украине 5 марта