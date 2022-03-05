"На*уй домой!" В Мелитополе люди заставили отступать стреляющих оккупантов (видео)

Украинские мужчины шли прямо на российских военных, а те пытались отпугивать автоматными очередями

Мелитопольцы заставили оккупантов отступать. Коллаж "Сегодня"

В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на оккупантов даже несмотря на то, что те пугают стрельбой из автоматов.

На видео можно увидеть, как местные жители посылают оккупантов туда, куда и русский корабль. При этом мужчины идут прямо на российских военных, те отступают и при этом пытаются отпугнуть украинцев автоматными очередями в воздух.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Какая обстановка в Мелитополе

В Мелитополе оккупанты призывают горожан смотреть российские новости. Людям раздали список российских telegram-каналов, которые, по их мнению, нужно читать. Однако украинская власть неоднократно призывала людей во всех уголках страны не верить этим "сказкам".

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Жители города уже несколько дней пытаются выгнать оккупантов. 3 марта в Мелитополе проходил масштабный митинг против оккупантов. Люди кричали российским оккупантам: "Домой! Домой!". Также был плакат с легендарной надписью: "Русский военный корабль, иди нах*й".

4 марта с флагами Украины и криками "ганьба" в Мелитополе люди снова вышли на митинг против оккупантов.

Такая ситуация не только в Мелитополе. Смотрите видео, как армию РФ встречают в украинских городах и отправляют куда подальше.