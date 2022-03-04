"Оккупанты, домой": как армию РФ встречают в украинских городах (видео)

Местные жители возмущены вторжением армии РФ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В ряде городов Украины, захваченных российской армией, проходят стихийные митинги против оккупантов. Люди выходят на улицы с украинскими флагами и блокируют продвижение военной техники РФ.

Мелитополь

В Мелитополе Запорожской области 4 марта люди устроили шествие с флагами Украины. Они скандировали: "Оккупанты, домой", "Путин х**ло", "Слава Украине! Героям Слава!".

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Херсон

В Херсоне, несмотря на российские войска в городе и запрет ходить группами, местные жители выходят с украинскими флагами, сообщает "Громадське радіо".

При этом российские оккупанты не пропускают украинский гуманитарный груз. Несмотря на то, что на переговорах согласовали "зеленый коридор". Украина отправила 19 фур с гуманитарной помощью. Но россияне оцепили Херсон в кольцо и не пропускают автомобили.

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Новопсковск

В поселке Новопсковск Луганской области местные жители вышли на протест против российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Люди несут государственные флаги и скандируют "Украина".

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"Мы вас здесь не ждем, за вами идет только война и смерть. Уходите отсюда!", – говорят местные жители военным РФ.

Приморск

В Запорожской обалсти жители курортного города Приморска на берегу Азовского моря 3 марта вышли на митинг против российских оккупантов: несколько сотен людей прошли с флагами по центру города, скандируя: "Приморск – это Украина!"

Ситуация в Украине 4 марта