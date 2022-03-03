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Как выглядит Бородянка после ожесточенных боев с оккупантами – видео с дрона

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 марта, 22:40
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Обстрелы не прекращались несколько дней
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Бородянка Киевской области в результате боев ВСУ с российскими оккупантами разрушено много жилых домов, улицы перегорожены сгоревшей военной техникой.

Об этом свидетельствует снятое с дрона видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Агентство Reuters сняло с дрона, как выглядит г.Бородянка в Киевской области. Несколько дней там были обстрелы. Это видео сегодня увидит весь мир!" – написал Геращенко.

Ситуация в Киевской области 3 марта

3 марта российские оккупанты продолжали обстрел Ирпеня и Гостомеля.

В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилого сектора и инфраструктуры. Эвакуировали около 200 человек. Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Украинские военные дают отпор.

В Бориспольском, Фастовском и других районах продолжается борьба с российскими диверсантами.

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