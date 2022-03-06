Эвакуация из Ирпеня: оккупанты расстреляли мирных жителей – СМИ

По меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей,

Оккупанты расстреляли в Ирпене граждан / Фото: Коллаж: Сегодня

На выезде из города Ирпень в Киевскую область российские войска открыли огонь по мирному населению во время их попытки эвакуироваться из города. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что по меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.

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По информации издания, огонь, вероятно, велся из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.

Отмечается, что пригороды Киева за последние дни подверглись масштабным разрушениям со стороны войск РФ, которые ракетами разбомбили, в частности, Ирпень, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильков, Ворзель.

Ситуация в Ирпене

Российские оккупанты взорвали железнодорожные пути в Ирпене.

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Войска РФ продолжают уничтожать украинские города. 2 марта они нанесли авиаудар по Ирпеню.

По состоянию на утро 3 марта российские оккупанты продолжили обстрел Ирпеня и Гостомеля. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилого сектора и инфраструктуры. Эвакуировали около 200 человек.

Фастовский район. Инфраструктура цела. Разрушений нет. Идет борьба с диверсантами. В связи с возможным наступлением оккупантов готовится возможная эвакуация некоторых сел Боярской общины. Белоцерковский район.

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Неспокойно в Вышгородском районе. Север района оккупирован врагом.

Эвакуация по Украине 6 марта

В Мариуполе сегодня, 6 марта, с 12.00 начинается эвакуация мирного населения. Эвакуация населения будет осуществляться из трех точек муниципальными автобусами.

"Укрзализныця" не только вывозит украинцев из горячих точек, но и пытается эвакуировать за границу. 6 марта компания опубликовала новый график движения поездов.

Из Харькова с сегодняшнего дня будут выезжать железнодорожные поезда в западном направлении.