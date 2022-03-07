"Пошел на*уй": ВСУ подбили российский корабль

Россияне постоянно пытаются атаковать побережье в районе Одессы, но нарвались на "ответку"

ВСУ даже в море достали оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Украинская армия подбила вражеский корабль и отправила его туда, куда уже весь мир направляет. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В последнее время в Черном море в направлении Одессы постоянно курсируют военные корабли противника, пытаясь высадить десант на побережье. Судя по всему, подбили корабль из этой группы противника.

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"Немного держали интригу, а сейчас уже могу сказать: русский корабль, пошел на*уй. У врага потери – наши молодцы. Мы будем уничтожать врага. Минус один вражеский корабль", – сказал Братчук.

Также в Сети появилось видео якобы момента уничтожения корабля.

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Противостояние в море

На днях российский корабль "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет.

В Николаеве украинские моряки затопили флагман "Гетман Сагайдачный", чтобы его не забрали оккупанты. Известно, что до затопления корабль стоял в Николаеве для ремонта и являлся небоеспособным.

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А другие страны тоже дали прикурить оккупантам. Так, например, в Грузии отказались заправлять судно РФ. Грузинские моряки отказались сотрудничать с кораблем России, который просил о помощи, и послали его на три буквы.

Турция не пустила четыре военных корабля РФ в Черное море. Анкара закрыла проливы из-за вторжения РФ в Украину.