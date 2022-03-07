"Пішов на*уй": ЗСУ підбили російський корабель

Росіяни постійно намагаються атакувати узбережжя в районі Одеси, але нарвались на відповідь

ЗСУ навіть у морі дістали окупантів. Колаж "Сьогодні"

Українська армія підбила ворожий корабель і відправила його туди, куди вже весь світ спрямовує. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Останнім часом у Чорному морі у напрямку Одеси постійно курсують військові кораблі супротивника, намагаючись висадити десант на узбережжя. Судячи з усього, підбили корабель з цієї групи супротивника.

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"Трохи тримали інтригу, а зараз можу сказати: російський корабель, пішов на*уй. У ворога втрати – наші молодці. Ми знищуватимемо ворога. Мінус один ворожий корабель", – сказав Братчук.

Також у Мережі з'явилося відео нібито моменту знищення корабля.

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Протистояння у морі

Днями російський корабель "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак.

У Миколаєві українські моряки затопили флагман "Гетьман Сагайдачний", щоб його не забрали окупанти. Відомо, що до затоплення корабель стояв у Миколаєві для ремонту та був небоєздатним.

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А інші країни також дали прикурити окупантам. Так, наприклад, у Грузії відмовилися заправляти судно РФ. Грузинські моряки відмовилися співпрацювати з кораблем Росії, який просив допомоги, і послали його на три літери.

Туреччина не пустила чотири військові кораблі РФ у Чорне море. Анкара закрила протоки через вторгнення РФ до України.