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Російський корабель "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 16:28
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Про інцидент повідомили Військово-Морські сили Збройних сил
Сталося це в акваторії Чорного моря / Колаж "Сьогодні"
Сталося це в акваторії Чорного моря / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 26 лютого, в акваторії Чорного моря російська корабель"дружнім вогнем" знищив свій військовий літак.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

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"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак", – йдеться у повідомленні.

"Російський військовий корабель, йди на х**й": в Одесі на пляжі з'явився легендарний напис

24 лютого наші прикордонники на острові Зміїний жорстко відповіли російським військовим, які запропонували їм здатися. В Одесі на пляжі 16-ї станції Великого Фонтану залишили напис слів, що увійшли до історії.

"Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбового удару", – заявили військові РФ.

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У відповідь українські прикордонники сказали: "Російський військовий корабель, йди на х**й!"

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